В Волгограде выделили землю на дорогу в объезд поселка Максима Горького

СЕГОДНЯ 20:39 2019-07-11T20:41:04+03:00

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Этой новости наверняка ждали все водители, которым приходится часто ездить из Волгограда в ростовском направлении. Радуйтесь: власти Волгограда решили построить дорогу в объезд поселка Максима Горького, минуя все железнодорожные переезды, на которых собираются многокилометровые пробки.

И на заседании комиссии по землепользованию и градостроительству Волгоградской гордумы депутаты уже поддержали инициативу изменения назначения земельного участка на границе Ворошиловского и Дзержинского районов, по которому пройдет новая дорога.

- Речь идет о территории площадью 12412 квадратных метров, по которой сделают полосу отвода с ростовской трассы в обход поселка и с возвращением на трассу «Волгоград – Каменск-Шахтинск», - поясняют «КП-Волгоград» в пресс-службе гордумы.

И напоминают, что строительство этой дороги стало возможным благодаря попаданию ее в нацпроекты, которые реализуются в Волгоградской области.

Вопрос изменения назначения земли под дорогу будет включен в повестку ближайшего заседания городской Думы, намеченного на 17 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU