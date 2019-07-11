В Астрахани двух полицейских отправили в колонию за взятки от браконьеров

СЕГОДНЯ 20:28 2019-07-11T20:28:38+03:00

Наказали и экс-начальника ОЭБиПК, который знал о взяточниках, но не задержал их

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В Астрахани двух теперь уже бывших полицейских отправили в колонию. Причем один получил 7,5 лет колонии строгого режима, второй - 8 лет «строгача».

Такой жесткий вердикт суд вынес «оборотням в погонах» за взяточничество. Как установили следователи СУ СК по Астраханской области, эти полицейские закрывали глаза на браконьерство, которое чинили жители Красноярского района. За свои услуги они один раз получили 40 тысяч рублей. Второй раз запросили 60 тысяч за их бездействие.

О взяточниках узнал начальник ОЭБиПК ОМВД России по Красноярскому району. Но сдавать «своих» не стал. За это пошел за решетку вместе с взяточниками. Правда, дали ему немного - 1,3 года колонии-поселения. Но он этот срок уже отбыл в СИЗО, так что его отпустили сразу в зале суда.

А поймали этих «оборотней в погонах» сотрудники УФСБ по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU