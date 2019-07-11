2019-07-11T19:58:03+03:00
Общество

«Яндекс» уверяет, что волгоградская молодежь мечтает выучиться на патологоанатомов

Такие выводы сервис сделал на основе запросов волгоградцев
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Выводы сделали на основании запросов в поисковике.Выводы сделали на основании запросов в поисковике.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Для волгоградцев, которые в этом году поступают в учебные заведения и выбирают будущую профессию, лето - самая горячая пора. Экзамены позади и сейчас все спешат подать документы в ссузы и вузы. И пока в приемных комиссиях подсчитывают число абитуриентов, «Яндекс» уже проанализировал, какие профессии нынче самые популярные у молодежи.

- Аналитики отобрали запросы со словами «где учат» и «где учиться», которые задавали в больших городах в 2018–2019 годах. Потом для каждого города выбрали самую характерную специальность – ту, которой там интересовались часто как нигде и которая попала в топ-30 не более чем в половине изученных городов, - поясняют в компании.

Результаты, надо сказать, шокируют. Так, оказалось, что в Волгограде молодежь массово желает получить профессию патологоанатома.

«Волгоград, оказывается, самый оптимистичный город России», - шутят пользователи в соцсетях под результатами исследования.

Впрочем, по данным приемной комиссии волгоградскогог медуниверситета, такого вывода и не сделаешь. Пока по числу заявлений здесь лидируют «Стоматология», на втором месте - «Педиатрия», на третьем - «Лечебное дело».

Ради интереса: в Ростове, по данным «Яндекса» молодые люди мечтают выучиться на «пищевого технолога», в Краснодаре - на проводника, в Самаре - на полицейского, а в Екатеринбурге и вовсе на сварщика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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