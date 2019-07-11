2019-07-11T19:43:48+03:00
Общество

Волгоградские полицейские - в числе победителей фестиваля МВД России «Щит и Лира»

Награды лауреатам вручил лично начальник регионального Главка
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Награды победителям вручил лично начальник регионального Главка Александр Кравченко.Награды победителям вручил лично начальник регионального Главка Александр Кравченко.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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10 июля начальник Волгоградского Главка Александр Кравченко лично вручал награды нашим самым творческим сотрудникам полиции - победителям и лауреатам фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и Лира». А таких, к слову, в Волгограде оказалось немало. Почти во всех номинациях наши стражи порядка заняли призовые места.

Так, в номинации «Вокальные ансамбли» лауреатом стал ансамбль ГУ МВД России по Волгоградской области «Мегаполис». А сотрудница ведомства Кристина Шубина одержала победу в номинации «Авторская песня». Лучшим вокальным дуэтом почти единодушно признали волгоградок Эльвиру Калмыкову и Ольгу Ключникову. К слову, Эльвира получила также диплом лауреата 2-й степени в номинации «Сольное пение. Женский вокал». Лучший мужской вокал также у волгоградца - сотрудника ППС Дамира Карисова, он стал лауреатом 2-й степени в сольной номинации. Еще один ансамбль ГУ МВД России по Волгоградской области и регионального Управления Росгвардии «Личное время» стал лауреатом в номинации «Вокально-инструментальные ансамбли».

В этом году, напомним, фестиваль проходил в Волгограде. 400 полицейских со всей страны в течение трех дней принимали участие в конкурсных прослушиваниях. Кроме того, для гостей организовали увлекательные экскурсии по Волгограду. А 12 июня на Набережной города состоялся гала-концерт.

- Благодаря совместной работе, не только жители города смогли стать зрителями яркого творческого мероприятия, но и каждый из его участников оценил уровень подготовки и гостеприимства нашего города, и увез домой исключительно положительные эмоции, - отметил Александр Кравченко.

Он вручил благодарственные письма тем, кто принимал непосредственное участие в организации этого фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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