В парке Юбилейном поставят корабль, беседки-перголы и качели

СЕГОДНЯ 17:40 2019-07-11T17:40:56+03:00

Изменить размер текста: A A

На юге Волгограда началась реконструкция второй очереди парка «Юбилейного». Вскоре улицу 50 лет Октября в Красноармейском районе украсят десять пергол. Внутри этих крытых беседок поставят деревянные скамейки и качели, к каждой проложат дорожку из гравия. Для детей установят игровой городок в форме двухмачтового корабля, рядом будет еще одна площадка площадью триста квадратных метров. Для любителей активного отдыха сделают спортплощадки, где можно будет заняться гандболом и баскетболом. Еще одни новинка - спортзал под открытым небом с силовыми тренажерами. Правда, пока в парке будет идти благоустройство, жителям района придется смириться с неудобствами. Некоторые участки огородят для безопасности. Но основную часть общественного пространства обещают оставить открытой для прогулок.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, появится и парке Юбилейный и стационарная сцена с сидениями для зрителей. А для безопасности и чтобы вандалы не разгулялись, следить за порядком будут видеокамеры.

После того, как завершатся строительные работы, в парке начнут сажать деревья. Украсят любимое место отдыха жителей района 350 саженцев высотой от 1,5 до 2 метров - рябина, церсис, яблони, клен, дубы. Обрамлять их будут девять тысяч кустарников.

Напомним, парк Юбилейный на юге города начали обновлять еще в 2017 году. Сначала сделали сухой фонтан, поставили лавочки и разбили клумбы у монумента Ленину. В прошлом году сделали пешеходную аллею, поливочник, освещение и еще один фонтан с подсветкой.

ИСТОЧНИК KP.RU