Прокуратура взялась за свалку на реке Гусиха под Волгоградом

СЕГОДНЯ 16:59 2019-07-11T16:59:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Недавно блогер из Калача-на-Дону Олег Горбунов опубликовал на своих страничках в соцсетях фотографии бесчинства, который устроили в районе у реки Гусиха. Кто-то свалил прямо в речушку тонны строительного мусора, надеясь, что в камышах эту свалку никто не увидит. Но местные жители не просто увидели, но и узнали в куче стройматериалов откуда их привезли к Гусихе. Это были остатки аварийных домов из Калача-на-Дону, которые пошли под снос.

Информация о нарушителях природы заинтересовала сотрудников прокуратуры Волгоградской области и они провели свою проверку по данному факту. И выясни ли, что в марте этого года администрация Калачевского городского поселения действительно заключила контракт с ООО «Промышленное озеленение» на снос домов по улице Октябрьской и Революционной. И что подрядчик обязан был вывести мусор на полигон, в доказательство предоставив документы, подтверждающие утилизацию отходов.

- Как сообщили в администрации поселения акты выполненных работ, а также документы об утилизации мусора подрядчиком в орган местного самоуправления не представлены, - сообщают «КП-Волгоград в прокуратуре. - При этом фактически ООО «Промышленное озеленение» допустило вывоз строительных отходов к реке Гусиха.

По результатам проверки, прокуратура подала иск в суд с требованием обязать подрядчика ликвидировать несанкционированную свалку.

- Кроме того, материалы проверки направлены в облкомприроды для решения вопроса об административном преследовании виновных лиц. Также материалы направлены прокуратурой в ОМВД России по Калачевскому району для организации процессуальной проверки на предмет наличия состава преступления, предусмотренного статьей «загрязнение вод». Фактическое устранение нарушений природоохранного законодательства взято прокуратурой на контроль, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU