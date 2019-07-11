2019-07-11T15:10:43+03:00
Здоровье

Волгоградцы смогут лечиться в новом эндокринологическом центре

Учреждение такого профиля открылось при областной больнице № 1
Светлана КИРИЛЛОВА
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За помощью могут обратиться и пациенты с нарушением обмена веществ.За помощью могут обратиться и пациенты с нарушением обмена веществ.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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На базе первой областной больницы в Волгограде открыли единственный в области эндокринологический центр. Теперь все желающие смогут получать высокотехнологичную профильную помощь. На прием к медикам попадут волгоградцы, страдающие болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушением обмена веществ.

Обратиться к докторам можно после предварительной записи через контакт центр: 43-81-91. При наличии направления от врача прием проходит по ОМС. Если пациент хочет обратиться по личному желанию – медицинские услуги придется оплатить.

Новое учреждение работает под пристальным контролем ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава РФ, а это значит, что волгоградские специалисты будут тесно сотрудничать с лучшими эндокринологами страны. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации области, в ведении докторов волгоградского центра находятся также разработка и внедрение в клиническую практику новых методов работы с пациентами своего профиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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