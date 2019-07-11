Астраханке грозит колония за то, что оставила мать умирать в холодном доме

СЕГОДНЯ 15:07 2019-07-11T15:10:08+03:00

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Печально, но дети нередко бросают своих пожилых родителей в одиночестве, забывают звонить и помогать. Именно так - в одиночестве, без еды и дров для печки умерла 79-летняя бабушка в Черноярском районе Астраханской области. Но правоохранители решили это так не оставлять и завели уголовное дело на горе-дочь старушки. Женщину обвиняют по статье «оставление в опасности».

Бабулька жила одна в старом деревянном доме на краю хутора. Ее дочь - соседнем селе, расположенном в 15-ти километрах. Изредка женщина навещала старенькую мать, раз в неделю привозила продукты. Но в феврале 2018-го все пути-дороги покрылись сплошным льдом, и дочь не приехала ни в положенную неделю, ни на следующую. Старушка в такую погоду тоже побоялась выходить из дома. Да так и умерла без еды, воды и в морозной хате.

Когда зять добрался таки до дома тещи, он нашел бабушку лежащей на полу без сознания.

- Как показала судебно-медицинская экспертиза, пенсионерка скончалась от переохлаждения организма, - рассказывает «КП-Волгоград» дознаватель Алексей Кушнаренко. - Дочь при этом имела возможность оказать ей помощь и должна была обязана заботиться о ней.

Астраханке теперь грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года.

ИСТОЧНИК KP.RU