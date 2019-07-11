В Волгограде частично открыли для движения обновленную улицу Героев Тулы

СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-11T14:47:31+03:00

Первые 600 метров новой магистрали готовы. До конца года обещают сдать еще столько же. Фото администрации Волгограда.

Изменить размер текста: A A

Дорога по улице Героев Тулы - магистраль, по которой транспорт выезжает из Волгограда на трассу Р-228 в саратовском направлении. Поэтому поток здесь всегда большой, и ямы были большие до прошлого года, пока эту улицу не включили в федеральный проект. И работа закипела, сначала перенесли из-под магистрали все коммуникации, а в этом году приступили к строительству новой четырехполосной дороги. И вот первые 600 метров сданы в эскплуатацию

- Сейчас рабочие подрядной компании начали укладку щебневой подушки в основание еще одного 600-метрового отрезка автодороги в районе железнодорожного путепровода. Общая протяженность объекта составляет почти три километра, работы завершатся до конца текущего года, - сообщают «КП-Волгоград»в мэрии.

По окончании строительства дороги по обеим сторонам построят новые тротуары, уложат велодорожки, установят новые остановочные павильоны. А еще уложил газон, и сделают новое освещение.

Но все это будут делать уже в 2020-м. Сейчас же подрядчик строит дорогу.

- Чтобы полностью не перекрывать движение транспорта по улице, реконструкция на остальных участках будет идти поэтапно: для обеспечения проезда открыты попеременно по две полосы «старой» и «новой» частей дороги, - говорят в администрации Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU