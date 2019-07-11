2019-07-11T14:47:31+03:00
Общество

В Волгограде частично открыли для движения обновленную улицу Героев Тулы

Первые 600 метров отремонтированной дороги сдали в эксплуатацию
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Первые 600 метров новой магистрали готовы. До конца года обещают сдать еще столько же. Фото администрации Волгограда.Первые 600 метров новой магистрали готовы. До конца года обещают сдать еще столько же. Фото администрации Волгограда.
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Дорога по улице Героев Тулы - магистраль, по которой транспорт выезжает из Волгограда на трассу Р-228 в саратовском направлении. Поэтому поток здесь всегда большой, и ямы были большие до прошлого года, пока эту улицу не включили в федеральный проект. И работа закипела, сначала перенесли из-под магистрали все коммуникации, а в этом году приступили к строительству новой четырехполосной дороги. И вот первые 600 метров сданы в эскплуатацию

- Сейчас рабочие подрядной компании начали укладку щебневой подушки в основание еще одного 600-метрового отрезка автодороги в районе железнодорожного путепровода. Общая протяженность объекта составляет почти три километра, работы завершатся до конца текущего года, - сообщают «КП-Волгоград»в мэрии.

По окончании строительства дороги по обеим сторонам построят новые тротуары, уложат велодорожки, установят новые остановочные павильоны. А еще уложил газон, и сделают новое освещение.

Но все это будут делать уже в 2020-м. Сейчас же подрядчик строит дорогу.

- Чтобы полностью не перекрывать движение транспорта по улице, реконструкция на остальных участках будет идти поэтапно: для обеспечения проезда открыты попеременно по две полосы «старой» и «новой» частей дороги, - говорят в администрации Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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