В Астрахани полицейские спасли потерявшего сознание пятилетнего мальчика

СЕГОДНЯ 14:24 2019-07-11T14:24:01+03:00

Гаишники с сиренами доставили ребенка и его мать в больницу

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Если б не сотрудники ГИБДД, неизвестно как бы сложилась дальнейшая судьба 5-летнего астраханца. Два лейтенанта полиции - Руслан Мухамбетов и Николай Барабанщиков - буквально спасли жизнь ребенку.

Все случилось вечером 10 июня. Примерно в полседьмого вечера к стражам порядка, которые как раз дежурили в Астрахани на улице Анри Барбюса, подбежала заплаканная женщина. На руках она держала 5-летнего бледного мальчишку.

Она взахлеб рассказала, что ребенку вдруг стало плохо дома, и она взяла такси, чтобы довести его в больницу. Но по дороге мальчик стал терять сознание.

Полицейские без слов быстро посадили маму и ребенка в свою патрульную машину, включили «мигалки» и помчались в близлежащее медучреждение. С помощью сирен и громкоговорителя полицейским удалось в считанные минуты миновать заторы по пути в больницу. Успели.

- Инспекторы ДПС на руках внесли юного пациента в приёмное отделение и передали врачам, которые оказали ему всю необходимую помощь. Как выяснилось, маленькому астраханцу стало плохо с сердцем из-за жары, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU