2019-07-11T15:01:25+03:00
Происшествия

В Волгограде экс-налоговика отправили в колонию за помощь аферисту-коммерсанту

Женщина помогла знакомому бизнесмену увести с арестованных счетов 100 миллионов рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Благодаря "помощи" налоговика государство потеряло 35 миллионов рублей налогов.Благодаря "помощи" налоговика государство потеряло 35 миллионов рублей налогов.
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Бывшая заместитель территориальной налоговой инспекции Волгограда следующие полтора года проведет в колонии-поселении. Такое наказание ей вынес суд за то, что она помогла своему другу-бизнесмену увести с арестованных счетов сто миллионов рублей.

Эта история началась в августе 2016-го, когда на фирму к коммерсанту нагрянули налоговики с проверкой. Они то и вскрыли махинации, благодаря которым бизнесмен скрыл от государства 35 миллионов рублей налогов. Эту сумму он обязан был заплатить в течение двух месяцев. Но волгоградец деньги так и не заплатил. Тогда налоговая инспекция направила в банковские учреждения инкассовые поручения, приостановив все финансовые операции по счетам. Коммерсант лишился доступа к деньгам. Тогда то он и пошел к своей давней знакомой, которая работала заместителем начальника налогового органа. Он попросил подругу снять арест со счетов. И женщина согласилась.

- Как только действия инкассовых поручений были приостановлены, руководитель фирмы перечислил имеющиеся на счетах 100 миллионов рублей на расчетный счёт подконтрольной ему организации, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

А бюджет, как вы понимаете, скрытые налоги так и не получил. За нарушение интересов государства налоговика и отправили за решетку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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