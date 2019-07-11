2019-07-11T13:47:46+03:00
Происшествия

Под Волгоградом дал течь вагон товарняка с газовым конденсатом

Из-за ЧП на полтора часа задерживаются четыре пассажирских поезда
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Из-за ЧП задерживаются в пути четыре пассажирских поезда.Из-за ЧП задерживаются в пути четыре пассажирских поезда.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Утечка газового конденсата из вагона грузового поезда произошла в четверг, 11 июля, в 10.46 утра по волгоградскому времени (в 9.46 по Москве). ЧП случилось на перегоне железной дороги Колоцкий - Качалино в Иловлинском районе Волгоградской области. После обнаружения течи груза на место вызвали экстренные службы. Железнодорожники справились сами, помощь МЧС не понадобилась. Спустя полтора часа, в 11.15 по Москве, неисправность была устранена. Пострадавших нет, как и угрозы экологической безопасности. Однако пассажирам курортных поездов придется провести больше времени в пути.

- В результате происшествия были задержаны четыре пассажирских поезда: №461 Адлер - Уфа, №330 Москва - Душанбе, №106 Нижневартовск - Волгоград и №343 Адлер - Челябинск. Максимальное время задержки в пути составляет 1 час 35 минут, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Сейчас железнодорожники делают все, чтобы восстановить график движения поездов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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