2019-07-11T13:19:04+03:00
Происшествия

В Волгограде судят тренера, ученик которого умер на зарядке

Наставника обвиняют в том, что пустил мальчишку на занятия без медсправки
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Тренера обвинили в том, что он допустил ребенка к занятиям спортом без медосмотра.Тренера обвинили в том, что он допустил ребенка к занятиям спортом без медосмотра.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Нередко от родителей юных спортсменов можно услышать жалобы на излишние требования медсправок: мол, зачем ребенка каждые полгода на меодсмотр гоняют? А чтобы не происходило таких страшных историй, как в Волгоградской области. 12-летний Саша Бочков умер во время разминки в спортлагере, а его тренер теперь на скамье подсудимых.

Эта трагедия произошла в июне 2018-го. Группа юных боксеров под присмотром тренера отдыхали в лагере, расположенном в Среднеахтубинском районе. Совмещали приятное с полезным - оздоравливались и тренировались. Утром 21 июня Саша вместе с остальными мальчишками вышел на утреннюю разминку, и внезапно потерял сознание. На «скорой» ребенка доставили в больницу, но спасти уже не смогли. Саша Бочков умер, не приходя в сознание.

Спустя три месяца после ЧП заявили, что мальчик скончался от отека головного мозга. Мама стала винить врачей, которые не разглядели болезнь, не успели спасти… Но уголовное дело в итоге завели на тренера юного спортсмена. Его обвиняют в «причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

- В ходе расследования установлено, что последнее заключение врачебной комиссии было датировано октябрем 2017 года. Уже через полгода он не должен был допускать ребенка к занятиям спортом без очередного медобследования. Но вопреки этим требованиям даже взял мальчика в спортлагерь, - поясняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

По данным следственного комитете, смерть ребенка наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности, причиной которой стало нарушение ритма сердца.

- Экспертная комиссия пришла к выводу, что у мальчика имелось нарушение активности миокарда, которое длительное время протекало бессимптомно. Вовремя поставить диагноз мог углубленный медосмотр, который ребенок должен был пройти в марте 2018-го, - уточняют в ведомстве.

В общем, следователи собрали уже все факты, доказывающие вину тренера с 12-летним стажем работы. Уголовное дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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