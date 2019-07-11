В Волгограде под колеса авто попали два пешехода и велосипедист

СЕГОДНЯ 10:51 2019-07-11T10:51:37+03:00

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Три человека пострадали под колесами машин в Волгограде и Волжском 10 июля. Двое из них – пешеходы, еще один – передвигался на велосипеде.

Около семи утра 30-летняя женщина за рулем «Шкода Фабиа» сбила 79-летнего дедушку на улице Пушкина в Волжском. Пенсионер переходил дорогу в неположенном месте. Он получил травмы и сейчас находится в больнице. А около половины шестого вечера в Советском районе Волгограда на «зебре» сбили 36-летнего мужчину. 53-летний водитель на ВАЗ-21099 наехал на пешехода на улице Электролесовской. Пострадавший также в больнице.

Велосипедист попал в ДТП на улице Ангарской у «Соснового бора» в Дзержинском районе около восьми утра. Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД России по региону, 39-летний водитель на «семерке» ехал в сторону Второй продольной, напротив дома №137 он поворачивал направо и не уступил дорогу двухколесному транспорту. В итоге 51-летнего велосипедиста увезли на скорой.

ИСТОЧНИК KP.RU