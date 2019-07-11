2019-07-11T10:51:37+03:00
Происшествия

В Волгограде под колеса авто попали два пешехода и велосипедист

В результате ДТП три человека оказались на больничной койке за прошедшие сутки
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Три человека пострадали в ДТП за сутки.Три человека пострадали в ДТП за сутки.Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Три человека пострадали под колесами машин в Волгограде и Волжском 10 июля. Двое из них – пешеходы, еще один – передвигался на велосипеде.

Около семи утра 30-летняя женщина за рулем «Шкода Фабиа» сбила 79-летнего дедушку на улице Пушкина в Волжском. Пенсионер переходил дорогу в неположенном месте. Он получил травмы и сейчас находится в больнице. А около половины шестого вечера в Советском районе Волгограда на «зебре» сбили 36-летнего мужчину. 53-летний водитель на ВАЗ-21099 наехал на пешехода на улице Электролесовской. Пострадавший также в больнице.

Велосипедист попал в ДТП на улице Ангарской у «Соснового бора» в Дзержинском районе около восьми утра. Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД России по региону, 39-летний водитель на «семерке» ехал в сторону Второй продольной, напротив дома №137 он поворачивал направо и не уступил дорогу двухколесному транспорту. В итоге 51-летнего велосипедиста увезли на скорой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Цены в Волгограде: продукты – дешевле, услуги – дороже
На пожаре на севере Волгограда пострадал мужчина
В Волгограде и Ерзовке достроят три долгостроя
Uma2rman поздравит Астрахань с Днем рыбака
В Волжском опрокинулась маршрутка
36 тысяч волгоградцев должны за коммуналку
Памятник основателям Царицына ремонтируют в Волгограде
В Волгограде инвесторы намерены сделать воду в кранах по-настоящему горячей
Волгоградская прокуратура через суд заставила больницу купить необходимое оборудование
В парке «Сказка» подрядчик начал менять бракованное покрытие
Газовую трубу на юге Волгограда повредили неизвестные копатели
Деньги взяла, а любви не дала: проститутка кинула астраханца на 8 тысяч
Ночной велопробег пройдет 12 июля в Волжском
В Волжском автоледи на «Ладе» сбила 10-летнего велосипедиста
На юге Волгограда из-за порыва газовой трубы перекрыли дорогу
В Астрахани два селянина убили пожилых глухонемых супругов за вафельницу