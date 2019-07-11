Цены в Волгограде: продукты – дешевле, услуги – дороже

СЕГОДНЯ 10:34 2019-07-11T10:34:10+03:00

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Волгоградстат регулярно анализирует изменения цен в Волгоградской области. Вчера на официальном сайте учреждения появилась статистика за июнь 2019 года. За прошедший месяц в регионе подешевели продукты питания. Скорее всего, это сезонное снижение цен на овощи и фрукты. Правда, заметно сэкономить на еде у волгоградцев не все равно не получилось: цены снизились всего на 0,5%.

По данным статистиков, практически без изменений осталась стоимость непродовольственных товаров. А вот сфера услуг снова подорожала. С июня жители региона стали платить за разного рода услуги на 0,5% больше. Видимо, в июле статистика по этому показателю поднимется еще больше: с 1 числа волгоградцы рассчитываются за коммунальные услуги по новым тарифам. Подробнее об этом – в полном «коммунальном» справочнике «КП». Зато к тому времени овощи упадут в цене еще сильнее.

ИСТОЧНИК KP.RU