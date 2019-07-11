На пожаре на севере Волгограда пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 10:20 2019-07-11T10:20:51+03:00

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У жителей семнадцатиэтажного дома на улице Демьяна Бедного в Тракторозаводском районе Волгограда 10 июля 2019 года выдалась беспокойная ночь. В половине двенадцатого вечера, когда все уже собирались спать, загорелась одна из квартир. В жилой комнате полыхали домашние вещи. Когда пожарные прибыли на место ЧП, огонь уже охватил порядка пяти квадратных метров площади помещения. Спустя 16 минут после получения тревожного сигнала открытое горение ликвидировали. Но дом уже пропитался дымом, так что нормально выспаться жильцам ближайших квартир вряд ли удалось. А хозяин квартиры, где произошел пожар, надышался гари. Тридцатилетнему мужчине понадобилась помощь медиков.

- Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Скорее всего, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты, - сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МЧС по региону.

МЧС напоминает: соблюдение элементарных правил пожарной безопасности поможет сохранить не только вещи, но и жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU