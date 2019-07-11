В Волгограде и Ерзовке достроят три долгостроя

СЕГОДНЯ 10:05 2019-07-11T10:05:40+03:00

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В Волгоградской области продолжают решать проблемы обманутых дольщиков, которых в регионе еще немало. Власти нашли способ довести до ума еще три долгостроя. ЖК «Династия» и ЖК «Адмиралтейский» в Волгограде, а также дом на улице Молодежная в Ерзовке будут достраивать новые застройщики и инвесторы. Сдать дома планируют в 2020 году. Администрация области уже заключила с ними соглашение. Справить долгожданное новоселье смогут около 480 обманутых дольщиков.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областной инспекции госстройнадзора, смена застройщика планируется согласно закону о банкротстве. 20-этажный ЖК «Династия» в Ворошиловском районе и два 21-этажных дома ЖК «Адмиралтейский» в Красноармейском будет достраивать ООО «СЗ «Валенсия». Компания входит в группу «Крайс». Строители выйдут на объект как только завершатся необходимые юридические процедуры. Ключи от квартир дольщики должны получить в 2020 году. В Ерзовке трехэтажку на 18 квартир будет достраивать ООО «Дельта». Дом должны сдать до конца 2019 года.

За то, что застройщики будут достраивать проблемные дома, им выделят землю под реализацию собственных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU