2019-07-11T09:24:54+03:00
Досуг

Uma2rman поздравит Астрахань с Днем рыбака

Праздничная программа, концерт и салют к Дню рыбака пройдут в Астрахани 14 июля 2019. Хедлайнером станет «УмаТурман»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Братья Кристовские и Uma2rman выйдут на сцену в финале праздника на День рыбака в Астрахани.Братья Кристовские и Uma2rman выйдут на сцену в финале праздника на День рыбака в Астрахани.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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День рыбака в Астрахани - один из самых любимых праздников. Отметят его по традиции с размахом на набережной Волги 14 июля 2019 года. Помимо развлечений и салюта в праздничной программе - гала-концерт, хедлайнером станет известная группа Uma2rman. Начнется концерт в 18 часов на сцене у Петровского фонтана. Братья Кристовские и «УмаТурман» выйдут на сцену в финале праздника на День рыбака в Астрахани – 14 июля 2019 в 20.45. Они исполнят и уже давно полюбившиеся хиты, и новые песни. После концерта начнется фейерверк.

Как сообщили «КП-Волгоград» в министерстве культуры Астраханской области, также в День рыбака 2019 перед астраханцами выступят лучшие местные артисты. Зажигать 14 июля будут ансамбль гармонистов «Русский строй», ансамбль астраханских казаков, «Астраханская песня» и другие коллективы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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