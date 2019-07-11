2019-07-11T08:45:40+03:00
Происшествия

В Волжском опрокинулась маршрутка

ГАЗель столкнулась с «двенадцатой» и перевернулась
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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От удара маршрутка перевернулась.От удара маршрутка перевернулась.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Утром в четверг, 11 июля 2019 года, в городе Волжском Волгоградской области произошло ДТП с участием пассажирской ГАЗели. Около половины девятого утра на перекрестке улиц Пионерской и Мира ВАЗ-2112 столкнулся с микроавтобусом. Удар был такой силы, что маршрутка перевернулась. По предварительным данным, «двенадцатая» ехала в сторону улицы Пушкина, маршрутка - по направлению к улице Труда. Кто кого не пропустил, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. Пока оба водителя утверждают, что ехали на зеленый сигнал светофора. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Травмы получил водитель ГАЗели. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Травмы получил водитель ГАЗели.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Микроавтобус в момент ДТП был не маршруте, ехал пустой, без пассажиров. В результате травмы получил водитель маршрутки. Бригада скорой помощи отвезла его в больницу, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

Информация уточняется. Публикация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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