В Волжском опрокинулась маршрутка

СЕГОДНЯ 08:43 2019-07-11T08:45:40+03:00

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Утром в четверг, 11 июля 2019 года, в городе Волжском Волгоградской области произошло ДТП с участием пассажирской ГАЗели. Около половины девятого утра на перекрестке улиц Пионерской и Мира ВАЗ-2112 столкнулся с микроавтобусом. Удар был такой силы, что маршрутка перевернулась. По предварительным данным, «двенадцатая» ехала в сторону улицы Пушкина, маршрутка - по направлению к улице Труда. Кто кого не пропустил, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. Пока оба водителя утверждают, что ехали на зеленый сигнал светофора. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Травмы получил водитель ГАЗели.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Микроавтобус в момент ДТП был не маршруте, ехал пустой, без пассажиров. В результате травмы получил водитель маршрутки. Бригада скорой помощи отвезла его в больницу, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

Информация уточняется. Публикация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU