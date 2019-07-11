2019-07-11T08:29:39+03:00
Недвижимость

36 тысяч волгоградцев должны за коммуналку

Концессии выпустили долговые платежки
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Оплатить долги можно в рассрочку.Оплатить долги можно в рассрочку.Фото: Мария СОЛЕЕВА
Изменить размер текста:

В июле 2019 года «Концессии теплоснабжения» и «Концессии водоснабжения» выпустили долговые платежки. Пришли оранжевые квитанции тем, кто задолжал за воду, тепло или канализацию за два и более месяцев и при этом проживает в домах, которые перешли на прямые договоры. Волгоградцы получили около 36 тысяч долговых квитанций. Общий долг волгоградцев перед концессиями – около 570 миллионов рублей.

- За тепло и горячую воду жители Волгограда задолжали 315 миллионов рублей, за холодное водоснабжение и водоотведение – 254 миллиона, - сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании.

Получили особые платежки те, кто должен более тысячи рублей за конкретную услугу. Ну а самый большой долг одна семья копила четыре года - 244 тысячи рублей, 104 тысячи из которых начислены за отопление. Если погасить задолженность до 31 июля 2019 года или оформить рассрочку, то пени и штрафов не будет.

- Мы всегда всегда готовы идти на контакт с неплательщиками и обсуждать условия погашения долга, - уверяют в концессиях. - Акция по реструктуризации долга продлится до 31 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде под колеса авто попали два пешехода и велосипедист
Цены в Волгограде: продукты – дешевле, услуги – дороже
На пожаре на севере Волгограда пострадал мужчина
В Волгограде и Ерзовке достроят три долгостроя
Uma2rman поздравит Астрахань с Днем рыбака
В Волжском опрокинулась маршрутка
Памятник основателям Царицына ремонтируют в Волгограде
В Волгограде инвесторы намерены сделать воду в кранах по-настоящему горячей
Волгоградская прокуратура через суд заставила больницу купить необходимое оборудование
В парке «Сказка» подрядчик начал менять бракованное покрытие
Газовую трубу на юге Волгограда повредили неизвестные копатели
Деньги взяла, а любви не дала: проститутка кинула астраханца на 8 тысяч
Ночной велопробег пройдет 12 июля в Волжском
В Волжском автоледи на «Ладе» сбила 10-летнего велосипедиста
На юге Волгограда из-за порыва газовой трубы перекрыли дорогу
В Астрахани два селянина убили пожилых глухонемых супругов за вафельницу