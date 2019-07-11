36 тысяч волгоградцев должны за коммуналку

СЕГОДНЯ 08:29 2019-07-11T08:29:39+03:00

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В июле 2019 года «Концессии теплоснабжения» и «Концессии водоснабжения» выпустили долговые платежки. Пришли оранжевые квитанции тем, кто задолжал за воду, тепло или канализацию за два и более месяцев и при этом проживает в домах, которые перешли на прямые договоры. Волгоградцы получили около 36 тысяч долговых квитанций. Общий долг волгоградцев перед концессиями – около 570 миллионов рублей.

- За тепло и горячую воду жители Волгограда задолжали 315 миллионов рублей, за холодное водоснабжение и водоотведение – 254 миллиона, - сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании.

Получили особые платежки те, кто должен более тысячи рублей за конкретную услугу. Ну а самый большой долг одна семья копила четыре года - 244 тысячи рублей, 104 тысячи из которых начислены за отопление. Если погасить задолженность до 31 июля 2019 года или оформить рассрочку, то пени и штрафов не будет.

- Мы всегда всегда готовы идти на контакт с неплательщиками и обсуждать условия погашения долга, - уверяют в концессиях. - Акция по реструктуризации долга продлится до 31 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU