Памятник основателям Царицына ремонтируют в Волгограде

СЕГОДНЯ 16:20 2019-07-10T16:21:37+03:00

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К 430-летию Волгограда в центре города обновят памятный знак «400 лет. Царицын - Сталинград - Волгоград», который стоит в начале бульварной части проспекта Ленина. Стелу с фигурами двух стрельцов, оборонявших крепость на Волге в 16 веке, открыли в 1989 году. С тех пор немало пострадал от капризной волгоградской погоды. Строителям предстоит очистить скульптуру и постамент, а также нанести новое покрытие. Все работы должны завершить ко Дню города, который отметят в первые выходные сентября.

- Так как памятник является объектом культурного наследия, восстановление выполняет специализированная организации, у которой есть опыт таких работ и соответствующая лицензия, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Сначала рабочие очистят поверхность из железобетона и металла от отслоений и грязи гидроструйным аппаратом. После на стелу нанесут грунтовку и гидрофобный материал, который обеспечит гидроизоляцию. А скульптуру покроют специальной краской. В конце подрядчик уложит вокруг рулонный газон. Гарантия на эти работы - пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU