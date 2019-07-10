В Волгограде инвесторы намерены сделать воду в кранах по-настоящему горячей

СЕГОДНЯ 15:39 2019-07-10T15:39:01+03:00

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Знакомая ситуация: открывает кран и ждешь «надцать» минут, чтобы полилась по-настоящему горячая вода, а не еле тепленькая? Говорят, с этой проблемой мучаются жители трети всех многоэтажек Волгограда. Почему? Да потому что между домами и котельными нет циркуляционных трубопроводов, в которых бы горячая вода находилась бы в постоянном движении. Где-то эту «обратку» даже не монтировали, чтобы удешевить строительство жилья, где-то она износилась за годы эксплуатации. И вот сегодня за их восстановление взялась «Концессия теплоснабжения».

- Сейчас между многоквартирными домами и котельными прокладывают гибкие полиэтиленовые трубы, покрытые надежным слоем изоляции изопрофлекс, - говорят в «Концессии теплоснабжения». - Срок службы таких сетей - более 30 лет, а это залог качественной услуги на долгие годы.

В частности, «обратку» уже восстановили в домах №18, 18а, 20 по улице Дымченко в Центральном районе. Теперь укладывают циркуляционный трубопровод на улице Глазкова, 15.

Но есть одно «но».

- Чтобы работа «обратки» возымела эффект, и жители многоэтажек действительно ощутили результат, надо, чтобы управляющие организации также привели в порядок циркуляционный трубопровод внутри самих зданий, - поясняют в компании.

Кстати, при монтаже «обратки» горячее водоснабжение не прекращается, вода поступает потребителям по действующим сетям.

ИСТОЧНИК KP.RU