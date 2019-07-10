Волгоградская прокуратура через суд заставила больницу купить необходимое оборудование

СЕГОДНЯ 14:49 2019-07-10T14:49:32+03:00

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Не секрет, что в российских больницах часто нет необходимых препаратов или оборудования. Но, как показала прокурорская проверка, в Иловлинской райбольнице Волгоградской области не просто не хватает современной техники, а нет даже крайне необходимой.

- Вопреки требованиям законодательства в терапевтическом отделении больницы нет бактерицидного облучателя, шкафа-укладки для оказания экстренной медицинской помощи при неотложных состояниях, кресло-каталки и тележки-каталки для перевозки больных, и прочего. В хирургическом стационаре смотрового кресла, негатоскопа, установки для обработки рук хирурга и противопролежневых матрасов. Здесь нет даже холодильника для хранения медикаментов, и стерилизатора для инструментов, - сообщают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Прокуратура подала в суд заявление о признании незаконным бездействия Еланской ЦРБ и потребовала устранить нарушения законодательства о здравоохранении. Суд полностью поддержал эти требования, больнице дали 6 месяцев на то, чтобы полностью укомплектовать отделения необходимым оборудованием. В прокуратуре пообещали проследить за исполнением решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU