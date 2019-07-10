2019-07-10T13:36:47+03:00
Общество

В парке «Сказка» подрядчик начал менять бракованное покрытие

Резиновое основание на детской площадке обновят по гарантии
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Резиновое покрытие сошло вместе со снегом.Резиновое покрытие сошло вместе со снегом.Фото: Екатерина МАЛИНИНА
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В прошлом году в парке «Сказка» рядом с ТЮЗом в Ворошиловском районе Волгограда провели реконструкцию. Деньги выделили по проекту «Формирование комфортной городской среды». Большие деревья заменили на молоденькие саженцы, вымостили дорожки, вдоль них расставили фигуры героев сказок и сделали несколько игровых зон. Только вот на детских площадках ремонт оказался «сказочным». Резиновое покрытие сошло вместе со снегом. Сделали экспертизу. В итоге в июле подрядчик приступил к замене рассыпавшегося покрытия на детской площадке. Сделает это ООО «Базисстрой» за свой счет - по гарантии.

Работы по обустройству резинового покрытия выполняла субподрядная организация. Но она свою вину не признает. Поэтому подрядчик сначала исправит брак, а потом уж компенсирует убытки через суд.

- Начать работы стало возможным после заключительной экспертизы объекта, - пояснили «КП-Волгоград» в мэрии. - Она была необходима для установления точной причины разрушения покрытия. Пока шла независимая строительно-техническая экспертиза выполнение восстановительных работ было запрещено.

Администрация города уверяет, что ни одному подрядчику брак с рук не сойдет. Ни в сфере благоустройства, ни в дорожном ремонте. Это принципиальная позиция властей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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