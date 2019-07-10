Газовую трубу на юге Волгограда повредили неизвестные копатели

СЕГОДНЯ 13:18 2019-07-10T13:18:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередная халатность горе-работников чуть не привела к новой трагедии в Волгограде. Опять какие-то копатели продырявили газопровод. Сообщение об утечке поступило в службу «112» примерно в полдень 10 июля. Звонили из Красноармейского района Волгограда. На место ЧП тут же направили аварийную бригаду АО «Волгоградгоргаз». Специалисты установили, что неизвестные лица при проведении земляных работ повредили газопровод высокого давления, который проходит по улице 40 лет ВЛКСМ.

- Полиэтиленовая труба проходит в 300 метрах от дороги и в 500 метрах от завода «Каустик». Сотрудники ГИБДД оперативно перекрыли движение по автодороге, а специалисты перекрыли подачу газа на поврежденный участок, - уточняют в АО «Волгоградгоргаз».

Без газоснабжения временно остались два предприятия, в том числе и завод «Каустик». Представители предприятия уверяют, что технологический процесс не нарушен, угроз нет. Жилые дома в зону отключения не попали. Как показали замеры, сделанные на месте ЧП, превышений ПДК не выявлено.

Восстановить газоснабжение планируется в течение дня.

Напомним, именно из-за подобных не согласованных ни с кем земляных работ, был поврежден газопровод на Университетском проспекте Волгограда. Это привело к взрыву многоквартирного дома №60. Погибли 4 человека, десятки получили ранения. Виновные получили 15 лет на троих.

ИСТОЧНИК KP.RU