Деньги взяла, а любви не дала: проститутка кинула астраханца на 8 тысяч

СЕГОДНЯ 11:55 2019-07-10T12:45:14+03:00

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В половине третьего ночи 10 июля в райотдел полиции в Астрахани пришел расстроенный 36-летний мужчина. Астраханец пожаловался, что его обманула… проститутка.

Накануне вечером мужчина решил расслабиться и воспользоваться интимными услугами «ночной бабочки». Нашел телефон одной из таких барышень в интернете, позвонил, чтобы заказать, но в ответ услышал о предоплате. Мужчина перечислил на указанный счет жрице любви 8 тысяч рублей. И стал ждать.

Однако, через время ему позвонила уже не проститутка, а ее сутенер, и потребовал от астраханца еще 4 тысячи за его услуги охраны. Жалко, но чего не сделаешь в предвкушении любви. Так «ушла» и вторая часть предоплаты. Вот только ни девушки, ни интимных услуг мужчина так и не дождался. Обескураженный пошел астраханец в полицию.

- Данные владельца расчетного счета, на который были перечислены денежные средства, уже установлены. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU