2019-07-10T11:52:06+03:00
Спорт

Ночной велопробег пройдет 12 июля в Волжском

Велосипедисты от 16 лет и старше проедут от стадиона Логинова до ФОК «Авангард»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Велосипедисты соберутся на закате.Велосипедисты соберутся на закате.Фото: Тимур ХАНОВ
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65-летие Волжского отметят не только праздниками в парках и большим гала-концертом с участием Димы Билана и Ларисы Долиной, но и ночным велопробегом «Волжский, вперед!». На закате 12 июля 2019 года велосипедисты проедут по улицам города от стадиона Логинова до ФОКа «Авангард». Сопровождать их будут машины ГИБДД. А на финише устроят соревнования, флешмоб и файер-шоу. Присоединиться к колонне могут все желающие от 16 лет и старше.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волжского, сбор участников ночного велопробега 12 июля 2019 в 19.00 у плавательного бассейна стадиона имени Логинова. Старт намечен на 20 часов. От бассейна велосипедисты проедут по улице Сталинградской к площади Ленина, оттуда по проспекту Ленина, улице Оломоуцкой и проспекту Дружбы. На финише любителей двухколесного транспорта ждут соревнования по банни-хоп - прыжкам на велосипеде. А после участники выстроятся в юбилейные цифры 65.

Кстати, тех, кто украсит свой велосипед юбилейной тематикой, ждут призы. Подробности можно узнать по телефону (8443) 27-26-15.

А в Волгограде большой ночной велопарад стартует 27 июля 2019 года в 22.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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