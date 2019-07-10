2019-07-10T11:25:58+03:00
Происшествия

В Волжском автоледи на «Ладе» сбила 10-летнего велосипедиста

А в Городище под колеса попала 12-летняя девочка
Наталья ГЛАЗУНОВА
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С разницей чуть больше часа сразу два ребенка оказались под колесами в Волгоградской области. Сначала в больницу поступила 12-летняя девочка из поселка Городище. Школьница переходила дорогу по улице Фрунзе, когда на нее наехал «ВАЗ-219010». За рулем машины был 76-летний водитель, и, видимо, он не успел затормозить перед пешеходом.

Случилась эта авария в 12.35. А уже в 13.50 сбили 10-летнего велдосипедиста. На этот раз ДТП произошло в Волжском.

Как сообщают в ГУ МВд по региону, 28-летняя женщина на своей «Ладе Калина» сдавала задним ходом по дворовой территории дома №79 по улице Дружбы и не заметила мальчишку на двухколеснике. К счастью, удар был не сильный, госпитализация не потребовалась. Мальчишке оказали медпомощь на месте происшествия и отпустили домой.

Примерно в это же время - в полдень в Иловлинскую больницу с травмами привезли 40-летнего мужчину. Этот экстремал решил покататься на квадроцикле «Омакс». Но так как водительский прав у него нет, он не справился даже с этой машиной. Он так разогнался на проселочной дороге - от хутора Желтухин в сторону трассы «Каспий», что на повороте улетел в кювет, где несколько раз перевернулся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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