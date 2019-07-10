На юге Волгограда из-за порыва газовой трубы перекрыли дорогу

СЕГОДНЯ 11:05 2019-07-10T11:06:54+03:00

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Утром 10 июля жители улицы 40 лет ВЛКСМ в Красноармейском районе Волгограда почувствовали резкий запах газа. Самые бдительные волгоградцы вызвали газовую аварийную службу. Газовщики после осмотра места ЧП обнаружили протечку неподалеку от дома №55. Причем порыв газовой трубы произошел под землей у дороги. Поэтому в срочном порядке к месту прибыл наряд ДПС и перекрыл движение по улице.

Как рассказали «КП-Волгоград» в правоохранительных органах региона, инспекторы ДПС временно ограничили движение по дороге и перенаправляют транспорт пока на участке аварийная служба ведет ремонтные работы.

- Место происшествия огорожено. Возгорания нет, угрозы населению нет, - уточнили "КП-Волгоград" в ГУ МЧС по региону.

А сотрудники госавтоинспекции рекомендуют волгоградским автомобилистам пока не ехать на улицу 40 лет ВЛКСМ, а воспользоваться альтернативными путями объезда!

ИСТОЧНИК KP.RU