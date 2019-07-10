В Астрахани два селянина убили пожилых глухонемых супругов за вафельницу

СЕГОДНЯ 10:51 2019-07-10T10:51:29+03:00

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Это жуткое убийство произошло в Наримановском районе Астраханской области. Два здоровых мужика изрезали ножом беззащитных глухонемых пенсионеров.

Случилось это 8 октября 2018-го. В тот день два жителя села Старокучергановка распивали спиртное на берегу протока Серебреная Воложка. К вечеру им стало скучно захотелось «добавки», а денег на спиртное уже не было. Тогда один из мужиков рассказал другу, что якобы у глухонемой семейной пары стариков, которые живут противоположном берегу реки, хранится крупная сумма денег. И отправились пьянчужки к пенсионерам домой.

Когда они проникли в дом, они набросились на стариков с ножом.

- Они нанесли множество ударов ножом в области груди и живота пенсионеров, от которых последние скончались на месте. Не найдя ничего ценного, местные жители похитили вафельницу и скрылись с места преступления, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

Теперь эти нелюди ответят за все. Следователи собрали все факты, доказывающие их вину и передали дело в суд. Астраханцев обвиняют сразу по двум статьям: «разбой» и «убийство двух человек, находящихся в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений».

ИСТОЧНИК KP.RU