Лжебанкиры похитили с карт волгоградцев почти 1 миллион рублей

СЕГОДНЯ 10:23 2019-07-10T10:23:11+03:00

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Телефонные мошенники нынче особо изобретательны: теперь они звонят волгоградцам, представляясь сотрудниками служб безопасности банков. Аферисты заявляют, что карта человека заблокирована и чтобы «защитить от несанкционированного снятия денег» просят продиктовать номер карты и код доступа. На эту удочку мошенников ведутся не только доверчивые пенсионеры, в числе последних жертв и бизнесмен, и педагог, и даже доцент ВУЗа. В общей сложности шесть обманутых волгоградцев отдали мошенникам за сутки почти 1 миллион рублей.

Так, у 41-летнего предпринимателя из Ворошиловского района Волгограда с карты списали 86 тысяч рублей, а у 43-летнего педагога из Жирновска - 210 тысяч рублей. Продавец из Среднеахтубинского района лишилась 8,6 тысяч рублей, у 45-летней женщины из Фролово аферисты похитили 19,9 тысяч рублей, а у ее одногодки из Волжского списали 83 тысячи рублей.

Но самую большую сумму потеряла 47-летняя сотрудница страховой компании из Центрального района Волгограда. У нее лжебанкиры сняли с карты 407 тысяч рублей.

- По данным оперативников звонки в большинстве случаев осуществлялись с городских телефонов, зарегистрированных в Московском регионе, а денежные средства перечислены на расчетные счета, оформленные на подставных лиц, - говорят «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

И просят волгоградцев быть внимательнее с банковскими операциями и не поддаваться на уловки аферистов!

НА ЗАМЕТКУ Чтобы не стать жертвой мошенников, полиция рекомендует:

- Никогда не передавайте конфиденциальную информацию о карте третьим лицам.

- Получив сообщение о блокировке – воспользуйтесь ближайшим банкоматом, чтобы проверить работоспособность карты.

- Позвоните в банк, номер которого написан на карте, и сообщите о получении подозрительного звонка или сообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU