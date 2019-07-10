На юге Волгограда автобус протаранил иномарку с ребенком в салоне

СЕГОДНЯ 10:05 2019-07-10T10:05:57+03:00

К счастью, в аварии никто не пострадал. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

А в Тракторозаводском районе в «Волгобасе» получила травму пенсионерка

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За минувшие сутки, 9 июня, в Волгограде произошло сразу несколько происшествий на дорогах с участием автобусов.

Утром, примерно в девять часов, в больницу с Тракторозаводского района привезли 67-летнюю пенсионерку, которая получила травму в автобусе «Волгобас». Правда, бабушка уверяет, что упала она в салоне по собственной неосторожности - оступилась.

Чуть позже - в 09.42 - ДТП случилось в Краснооктябрьском районе на улице Репина. На этот раз «отлличился» 34-летний водитель «ГАЗели». Мужчина сдавал задним ходом и сбил 56-летнюю женщину.

- В результате ДТП пешеход госпитализирована, - сообщают в ГУ МВД по региону.

А вечером - в 19.10 - из-за 54-летнего водителя автобуса едва не погибли отец с ребенком. Автобус мчался в сторону Красноармейского района и водитель, видимо, отвлекся и не успел затормозить перед «Ниссан Альмера», который остановился перед «зеброй», пропуская пешеходов. Автобус врезался в иномарку. Легковушку отбросило вперед, а автобус вынесло от удара на разделительную клумбу.

- 30-летний водитель иномарки не пострадал. 6-летнего мальчика, который находился с ним в салоне в детском удерживающем устройстве осмотрели медики. Травм у ребенка, к счастью, не обнаружили и госпитализации он не нуждается, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU