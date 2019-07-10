2019-07-10T10:05:57+03:00
Происшествия

На юге Волгограда автобус протаранил иномарку с ребенком в салоне

А в Тракторозаводском районе в «Волгобасе» получила травму пенсионерка
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
К счастью, в аварии никто не пострадал.К счастью, в аварии никто не пострадал.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

За минувшие сутки, 9 июня, в Волгограде произошло сразу несколько происшествий на дорогах с участием автобусов.

Утром, примерно в девять часов, в больницу с Тракторозаводского района привезли 67-летнюю пенсионерку, которая получила травму в автобусе «Волгобас». Правда, бабушка уверяет, что упала она в салоне по собственной неосторожности - оступилась.

Чуть позже - в 09.42 - ДТП случилось в Краснооктябрьском районе на улице Репина. На этот раз «отлличился» 34-летний водитель «ГАЗели». Мужчина сдавал задним ходом и сбил 56-летнюю женщину.

- В результате ДТП пешеход госпитализирована, - сообщают в ГУ МВД по региону.

А вечером - в 19.10 - из-за 54-летнего водителя автобуса едва не погибли отец с ребенком. Автобус мчался в сторону Красноармейского района и водитель, видимо, отвлекся и не успел затормозить перед «Ниссан Альмера», который остановился перед «зеброй», пропуская пешеходов. Автобус врезался в иномарку. Легковушку отбросило вперед, а автобус вынесло от удара на разделительную клумбу.

- 30-летний водитель иномарки не пострадал. 6-летнего мальчика, который находился с ним в салоне в детском удерживающем устройстве осмотрели медики. Травм у ребенка, к счастью, не обнаружили и госпитализации он не нуждается, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В парке «Сказка» подрядчик начал менять бракованное покрытие
Газовую трубу на юге Волгограда повредили неизвестные копатели
Деньги взяла, а любви не дала: проститутка кинула астраханца на 8 тысяч
Ночной велопробег пройдет 12 июля в Волжском
В Волжском автоледи на «Ладе» сбила 10-летнего велосипедиста
На юге Волгограда из-за порыва газовой трубы перекрыли дорогу
В Астрахани два селянина убили пожилых глухонемых супругов за вафельницу
Лжебанкиры похитили с карт волгоградцев почти 1 миллион рублей
Суд над главным патологоанатомом Волгограда будет долгим
В Астрахани наказали школу за выданные аттестаты с ошибками
Губернатор извинился за пробки на Волжской ГЭС
В Астрахани судят банду браконьеров, наживших миллионы рублей на осетрах
В Волгоградской области реабилитируют еще три озера и ерик
В центре Волгограда маршрутка подрезала троллейбус №15А
В Волгограде чиновники оставили больную девочку без ортопедических изделий
Под Астраханью откопали сарматскую гробницу двухлетней девочки с редкими артефактами
Волгоградец избил до смерти мать за то, что она неправильно мыла посуду
Полицейские нашли двоих пропавших под Волгоградом детей
Сладкая химия: в астраханских магазинах продавали вредный мед
На двух улицах Дзержинского района уложили новый асфальт
В Волгограде управляющая компания украла у жильцов 2,3 миллиона рублей
В Астрахани за убийство таксиста судят футболиста из Дагестана
В Астрахани поймали волгоградца, который от скуки «заминировал» рынок
Полиция Волгограда ищет аферистку-целительницу по фотороботу
Пожар в Волжском: женщина погибла, 9-месячная малышка в реанимации
Волгоградец проведет в колонии два года за сэкономленные 17,5 миллионов рублей налогов