2019-07-10T09:41:37+03:00
Общество

В Астрахани наказали школу за выданные аттестаты с ошибками

Прокуратура заставила заменить детям документы с опечаткой
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Испорченные аттестаты выпускникам заменят на новые.Испорченные аттестаты выпускникам заменят на новые.Фото: Александр ГЛУЗ
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Грамматика в последние годы стала явно «хромать»: ошибки допускают везде - на билбордах с поздравлениями и в табличках с названиями улиц, на вывесках и ценниках в магазинах. Но случай в Астрахани удивил даже видавших виды: там ошибку допустили в аттестатах об окончании школы. Случилось это в средней школе №8. В документе неправильно написали название образовательного учреждения: вместо слова «учреждение» появилось «учрежедние».

А так как речь идет о главном документе в жизни человека, где такие «промахи» не допустимы, то в дело вмешалась Астраханская прокуратура.

- За допущенное нарушение директору школы внесено представление. Трех должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. При этом всем 22 выпускникам 11-х классов заменили испорченные аттестаты о среднем общем образовании, - сообщают «КП-Волгоград» в региональной прокуратуре.

Кстати, в Астрахани это, похоже, не единственный случай в этом году. В одной из астраханских групп в соцсети выставили аттестат школы №35, где в названии учреждения также допущена опечатка: в слове «общеОразовательное» пропустили букву «б».

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Пять лет назад похожий случай произошел в Волгограде, тогда «неправильные аттестаты» получили выпускники школы №110 Кировского района. В документах девятикассников опечатку допустили также в названии организации: «образовательное учреЖЕние». Авторы пропустили букву «д», да еще и слово «города» Волгограда. Эти безграммонтные документы школьникам пришлось сдавать обратно и ждать новые исправленные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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