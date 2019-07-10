Губернатор извинился за пробки на Волжской ГЭС

СЕГОДНЯ 09:03 2019-07-10T09:50:42+03:00

В полном объеме движение по мосту возобновят только к 2021 году. Фото администрации ВО.

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Уже несколько месяцев волгоградцы и волжане, скрипя зубами, терпят нескончаемые пробки на мосту Волжской ГЭС. Терпят потому что знают, ремонт крайне необходим. Власти обещали, что к осени первый этап реконструкции завершат, но, похоже, работы немного затянутся.

- Мы извиняемся перед жителями Волгоградской области, Волжского, Волгограда за те неудобства, которые связаны с проведением масштабной реконструкции нашей ГЭС. Но если бы мы этого не сделали, то мост через некоторое время пришлось бы закрывать. Поэтому приняты очень серьезные решения, чтобы в течение трех лет мы провели здесь масштабную реконструкцию и наш объект служил еще сто лет. В ходе первого этапа работы выявлены дополнительные проблемные участки, и мы приняли решение о практически полной замене бетонного покрытия, - пояснил ситуацию губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который сегодня, 10 июля, приехал с инспекцией на мост.

При этом он пообещал, что до конца 2019-го первый этап работ все-таки завершат. А к концу 2021 года движение по мосту возобновят в полном объеме.

- Объект сложный: с одной стороны нам надо усилить каркас, с другой - уменьшить нагрузку на несущие конструкции моста. Чтобы ускорить работы, принято решение об ограничении движения фур днем по мосту, - отметил глава региона.

На данный момент подрядчик бетонирует мост на 300-метровом отрезке проезжей части, но основные работы идут в подмостовом пространстве, где укрепляют аварийные конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU