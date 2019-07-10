В Астрахани судят банду браконьеров, наживших миллионы рублей на осетрах

СЕГОДНЯ 08:38 2019-07-10T08:38:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Астрахани на скамью подсудимых отправили троих местных жителей: мужики «сколотили» банду и устроили нелегальный бизнес на вылове и продаже рыбы осетровых пород.

Как доказали следователи второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области, эти рыбаки (которым от 27 до 35 лет) не гнушались запрещенных орудий ловли. На катере они ставили сети, и ловили рыбу сотнями кило. Кроме того, они покупали рыбу у других браконьеров, а потом сбывали товар на юг России.

- В апреле 2019 года обвиняемые незаконно выловили более 120 килограмм белуги и осетра, после чего доставили рыбу в село Вышка Лиманского района Астраханской области, а затем продали ее жителю Республики Дагестан. Также в ходе следствия установлен сбыт 145 килограмм осетра и севрюги жителю Ставропольского края. Ущерб рыбным запасам Российской Федерации оценили на сумму более 3,2 миллиона рублей, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Следователи уже собрали все улики и факты, доказывающие вину браконьеров, и дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU