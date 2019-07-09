В Волгоградской области реабилитируют еще три озера и ерик

СЕГОДНЯ 19:23 2019-07-09T19:25:21+03:00

В этом году в рамках нацпроекта «Экология» предстоит спасти от экологической деградации 23 объекта

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До 2020 года в рамках нацпроекта «Экология» в Волгоградской области спасут от уничтожения 23 водных объектов: это озера и ерики, которые являются жизненно важными для населения региона. Общая протяженность рек – почти пятьдесят километров, а площадь работ достигает тридцати гектаров.

В ближайшее время специалисты займутся реабилитацией ерика Песчаный и озер Бешеное, Чубатое и Ямы, от которых напрямую зависит качество жизни прилегающих населенных пунктов. С 2014 года очищено более 30% водных объектов Волго-Ахтубинской поймы.

- Реализация проекта способствует не только восстановлению экоболанса поймы, но и улучшению условий проживания для тысяч людей — жителей Клетского сельского поселения и Краснослободска. До конца года расчистка начнется еще на 10 ериках и озерах. Кроме того, на девяти объектах завершатся проекты, стартовавшие в предшествующие годы, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU