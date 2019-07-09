2019-07-09T17:54:57+03:00
Происшествия

В центре Волгограда маршрутка подрезала троллейбус №15А

Никто из пассажиров не пострадал
Юлия Данильченко
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Пассажиры не пострадали.Пассажиры не пострадали.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Около пяти часов вечера 9 июля пассажиры сразу двух общественных транспортных средств едва не пострадали в аварии: на остановке «Краснознаменская» столкнулись троллейбус №15А и маршрутка №50. Повезло, что удар был средней силы, люди усидели на своих местах, никому медицинская помощь не потребовалась. Но все поспешили пересаживаться в другой транспорт – участники ДТП простояли на месте происшествия не менее двух часов. Волгоградцам не пришлось еще раз платить за билет, они смогли воспользоваться старыми.

Сотрудники ГИБДД, приехавшие после сообщения об аварии, установили все обстоятельства.

- ДТП произошло в тот момент, когда завершалась посадка пассажиров в троллейбус. Водитель маршрутного такси перестраивался из среднего ряда в крайний правый ряд для остановки у остановочного пункта, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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