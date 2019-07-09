В Волгограде чиновники оставили больную девочку без ортопедических изделий
Сегодня на заседании Центрального районного суда Волгограда удалось восстановить нарушенные права десятилетней девочки. Инициатором иска был Фроловский межрайонный прокурор. Именно он рассмотрел заявление от мамы ребенка и установил грубейший факт нарушения: несовершеннолетнюю признали нуждающейся в протезно-ортопедических изделиях, но инвалидность не подтвердили.
- Вопреки требованиям регионального законодательства девочка длительное время не обеспечивалась реклинатором и бандажом коленного сустава. В этой связи Фроловской межрайонной прокуратурой в суд предъявлено исковое заявление о возложении обязанности на Комитет социальной защиты населения Волгоградской области обеспечить ребенка протезно-ортопедическими изделиями, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.
Решение суда после вступления в силу будет исполнено Комитетом соцзащиты населения региона.
ИСТОЧНИК KP.RU