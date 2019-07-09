В Волгограде чиновники оставили больную девочку без ортопедических изделий

СЕГОДНЯ 17:19 2019-07-09T17:19:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня на заседании Центрального районного суда Волгограда удалось восстановить нарушенные права десятилетней девочки. Инициатором иска был Фроловский межрайонный прокурор. Именно он рассмотрел заявление от мамы ребенка и установил грубейший факт нарушения: несовершеннолетнюю признали нуждающейся в протезно-ортопедических изделиях, но инвалидность не подтвердили.

- Вопреки требованиям регионального законодательства девочка длительное время не обеспечивалась реклинатором и бандажом коленного сустава. В этой связи Фроловской межрайонной прокуратурой в суд предъявлено исковое заявление о возложении обязанности на Комитет социальной защиты населения Волгоградской области обеспечить ребенка протезно-ортопедическими изделиями, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

Решение суда после вступления в силу будет исполнено Комитетом соцзащиты населения региона.

ИСТОЧНИК KP.RU