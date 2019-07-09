Под Астраханью откопали сарматскую гробницу двухлетней девочки с редкими артефактами

СЕГОДНЯ 16:53 2019-07-09T16:57:27+03:00

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Уже несколько месяцев археологи ведут раскопки у села Никольское Астраханской области, где местный житель, копая яму, наткнулся на сарматские захоронения. Немало удивительных артефактов нашли ученые на этом кургане. В числе последних - удивительной формы сосуды и редкие украшения литики-скарабеоиды.

- Эти предметы служили погребальным инвентарём, которым предположительно снабдили родители 2-3-летнюю дочь в путешествие в загробный мир. У изголовья стоял сосуд для масла в форме уточки – аскос. В ногах - сосуд более крупного размера. Уши девочки украшали золотые сюльгамовидные серьги, а на шее надето ожерелье из египетских стеклянных бусин и веточек коралла. Предположительно, одежда на погребенной была расшита бусинами и бисером из сердолика, гагата, гешира, коралла. Рядом лежала небольшая гешировая шкатулка для реликвий - филактерий, - рассказывают специалисты Астраханского историко-архитектурного музея-заповедника.

Вот такой сосуд в форме уточки нашли у изголовья захороненной девочки. Фото Астраханского музея-заповедника.

Подобные находки украшают мировые музейные коллекции, в том числе - собрания Эрмитажа и Лувра. Однако уникальной и сенсационной находкой, по мнению специалистов, оказались пять двухсторонних литиков-скарабеоидов – крупные бусины из темного полупрозрачного стекла, на которых с обеих сторон вырезаны сцены из греческой мифологии – всего десять сюжетов.

На этих литиках вырезаны сцены из греческой мифологии. Фото Астраханского музея-заповедника.

- На них можно различить изображения Персея с головой Медузы в руках, Орфея, Геракла, Аполлона – именно этим богам поклонялись представители сарматских племён в I-II веке нашей эры. Более того, рядом с украшениями находилось скопление золотых обоймиц от амулетов (сами амулеты были утеряны еще в древности), амулет из розового коралла в золотой обойме, серебряный колокольчик, - перечисляют находки археологи.

Это погребение сарматского периода. Фото Астраханского музея-заповедника.

Сейчас музейщики ведут описание найденных предметов. Но уже в конце лета посетители Астраханского музея-заповедника смогут увидеть эти редкие артефакты.

ИСТОЧНИК KP.RU