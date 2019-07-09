2019-07-09T16:03:40+03:00
Происшествия

Волгоградец избил до смерти мать за то, что она неправильно мыла посуду

Суд дал мужчине 7 лет колонии строгого режима, но прокуратура требует ужесточить наказание
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Как можно поднять руку на мать? Такое может сделать только полный маргинал. А 55-летний волгоградец не просто поднял руку, а избил свою 84-летнюю мать до смерти. И всего лишь за то, что она, как он посчитал, неправильно мыла посуду.

Это произошло 17 февраля 2019-го. В тот день мужик крепко выпил и буквально искал повод для драки. Тут он и увидел, что мать моет посуду без моющего средства. «Воспитывал» старушку кулаками.

На следующий день чуть живую мать нашла дочь, которая приехала в гости. Она то и вызвала «скорую». Женщину забрали в больницу, но через несколько дней она скончалась. А следователи СУ СК по региону завели на волгоградца уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- Свою вину мужчина полностью признал. Дзержинский суд приговорил его к 7 годам колонии строгого режима, - сообщают «КП-Волгогград» в областной прокуратуре.

Однако, обвинители считают, что вердикт слишком мягкий. Прокуратура настаивала на 9 годах «срогача». Поэтому в ближайшее время сотрудники ведомства рассмотрят вопрос об обжаловании приговора суда первой инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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