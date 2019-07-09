Полицейские нашли двоих пропавших под Волгоградом детей

СЕГОДНЯ 15:44 2019-07-09T15:46:06+03:00

Один подросток загулялся, другой уже в не первый раз ушел из дома

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Днем 9 июля волгоградские полицейские нашли двоих ранее пропавших подростков. Один школьник пропал накануне в Краснослободске, другой ушел из дома еще 6 июля в Волжском. Оба школьника в порядке. Сейчас они дома, с родителями, которым предстоит серьезный разговор с сыновьями. Тем временем полицейские составили памятку как разыскать пропавшего ребенка для тех, кто столкнется с подобной ситуацией.

Так, мать 13-летнего мальчишки из Краснослободска пришла в полицию утром после того, как ее сыне не ночевал дома. По тревоге подняли весь райотдел. Пятиклассника нашли в пяти километрах от дома - на берегу реки. Сам он рассказал, что был в гостях у друга. Вечером по дороге домой решил прогуляться до дачного поселка. Там встретил знакомых, у них и остался ночевать. А утром первым делом пошел не домой, а на речку.

Подобный случай и в Волжском. Только там полицейские нашли 13-летнего мальчишку, который «гулял» уже четвертый день. Как рассказали «КП-Волгоград» в главном управлении МВД России по региону, школьник уже не первый раз ушел и дома, он и раньше бродяжничал. Но на этот раз самостоятельные поиски родителей успехом не увенчались.

Полиция предупреждает, чтобы ребенок не ушел из дома им нужно заниматься. Интересоваться его делами, уделять внимание, организовывать свободное время, знать друзей и их телефоны и адреса. Кружки, секции, походы и совместный досуг куда лучше помогают разрядить у подростка накопившуюся энергию.

Памятка для родителей.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU