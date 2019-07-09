Сладкая химия: в астраханских магазинах продавали вредный мед

СЕГОДНЯ 15:15 2019-07-09T15:20:28+03:00

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Хорошо, что прогресс не стоит на месте, но благодаря современной химии подделывать стали все - от молока до колбасы. Даже фальшивый мед существует. На днях такую подделку нашли на прилавках астраханских магазинов. Мед не только, как говорят «липовый», но еще и вредный. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

- Специалисты взяли 5 проб меда и отправили на исследование в ростовскую лабораторию. Они и обнаружили в одной из проб гидроксиметилфурфураль (альдегид). Его нашли в цветочном меде производства ООО «Донской мёд» (Ростовская область, Кагальницкий район, станица Кагальницкая), - сообщают в ведомстве.

И добавляют, что сейчас вопросом занимается Ростовское теруправление Россельхознадзора: «В ближайшее время будет решен вопрос о привлечении юридического лица к административной ответственности или выдаче Управлением предупреждения правонарушителю».

СПРАВКА

Чем же опасен альдегид?

Как поясняют специалисты ведомства, он относится к нежелательным для человеческого организма компонентам меда. Если это вещество присутствует, значит, мед старый, или его нагревали, или же он фальсифицирован. Такой мед по органолептическим показателям не будет отличаться от натурального, но его полезные свойства будут существенно снижены. По употребляемой ВОЗ классификации токсических веществ ГМФ по величине среднесмертельной дозы альдегид - малотоксичное соединение, склонное к кумулятивному действию.

ИСТОЧНИК KP.RU