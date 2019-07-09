2019-07-09T15:20:28+03:00
Общество

Сладкая химия: в астраханских магазинах продавали вредный мед

В сладком лакомстве нашли альдегид
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
За свежий мед производитель выдавал плавленный сахар.За свежий мед производитель выдавал плавленный сахар.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Хорошо, что прогресс не стоит на месте, но благодаря современной химии подделывать стали все - от молока до колбасы. Даже фальшивый мед существует. На днях такую подделку нашли на прилавках астраханских магазинов. Мед не только, как говорят «липовый», но еще и вредный. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

- Специалисты взяли 5 проб меда и отправили на исследование в ростовскую лабораторию. Они и обнаружили в одной из проб гидроксиметилфурфураль (альдегид). Его нашли в цветочном меде производства ООО «Донской мёд» (Ростовская область, Кагальницкий район, станица Кагальницкая), - сообщают в ведомстве.

И добавляют, что сейчас вопросом занимается Ростовское теруправление Россельхознадзора: «В ближайшее время будет решен вопрос о привлечении юридического лица к административной ответственности или выдаче Управлением предупреждения правонарушителю».

СПРАВКА

Чем же опасен альдегид?

Как поясняют специалисты ведомства, он относится к нежелательным для человеческого организма компонентам меда. Если это вещество присутствует, значит, мед старый, или его нагревали, или же он фальсифицирован. Такой мед по органолептическим показателям не будет отличаться от натурального, но его полезные свойства будут существенно снижены. По употребляемой ВОЗ классификации токсических веществ ГМФ по величине среднесмертельной дозы альдегид - малотоксичное соединение, склонное к кумулятивному действию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Волгограда маршрутка подрезала троллейбус №15А
В Волгограде чиновники оставили больную девочку без ортопедических изделий
Под Астраханью откопали сарматскую гробницу двухлетней девочки с редкими артефактами
Волгоградец избил до смерти мать за то, что она неправильно мыла посуду
Полицейские нашли двоих пропавших под Волгоградом детей
На двух улицах Дзержинского района уложили новый асфальт
В Волгограде управляющая компания украла у жильцов 2,3 миллиона рублей
В Астрахани за убийство таксиста судят футболиста из Дагестана
В Астрахани поймали волгоградца, который от скуки «заминировал» рынок
Полиция Волгограда ищет аферистку-целительницу по фотороботу
Пожар в Волжском: женщина погибла, 9-месячная малышка в реанимации
Волгоградец проведет в колонии два года за сэкономленные 17,5 миллионов рублей налогов