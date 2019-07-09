На двух улицах Дзержинского района уложили новый асфальт

СЕГОДНЯ 15:12 2019-07-09T15:14:34+03:00

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В середине июля дорожные работы в Волгограде в самом разгаре. На нескольких улицах автомобилисты уже могут проехаться по свежему асфальту, кое-где только отфрезеровали старое покрытие, но ям уже гораздо меньше. На этой неделе на финальную стадию вышли дорожные работы на двух улицах Дзержинского района. Подрядчик уже уложил финишный слой асфальта на улицах на Ангарском - Полины Осипенко и Полоненко. Здесь также обновили бордюры и восстановили более 20 люков. Осталось обустроить примыкания, съезды и парковочные карманы, а также нанести разметку.

Всего в этом году в Волгограде в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» новую жизнь получат 39 самых убитых второстепенных улиц. Так, улица Полоненко связывает Дзержинский и Ворошиловский районы. Капитального ремонта она давно не видела, а автомобилисты не раз ругались на ямы на дороге. такая же история и на примыкающей к ней улице Полины Осипенко.

Теперь за дело возьмутся специалисты муниципальной лаборатории службы заказчика МУ «Комдорстрой». Им предстоит проверить качество новенького асфальта.

- На всех этапах работ, начиная от фрезерования старого покрытия и заканчивая нанесением разметки, мы проводим визуальный осмотр и измерения технических параметров, - рассказал начальник отдела контроля и приемки работ МУ «Комдорстрой» Константин Шишкин.

Верхний слой можно начинать укладывать только после того, как подрядчик предоставит результаты испытания качества выравнивающего покрытия. Наносить разметку можно после того, как контроль качества пройдет финишный слой.

- Со своей стороны мы также проводим испытания. Лаборатория отбирает пробы. Проводит исследования. Если они покажут, что асфальт соответствует требованиям ГОСТа, подрядчику дают добро на дальнейшие работы. Если будут выявлены участки некачественного асфальтобетона, подрядчик должен будет за свой счет вырезать некачественно уложенное покрытие и уложить его заново. Если все в порядке - нанесут разметку, - поясняет контролер.

Главные показатели качества покрытия - плотность асфальтобетона и его водонасыщение. При нашей летней жаре машины часто накатывают на дорогах колею. Чтобы она не возникала при дальнейшей эксплуатации отремонтированных дорог, обращают внимание и на показатели изменения прочности в зависимости от температурного режима.

- Объект принимается в эксплуатацию только после подтвержденного соответствия всем строительным нормам и правилам, - отмечают в мэрии. - После этого, согласно условиям контракта, подрядная организация будет следить за состоянием дороги в течение четырех лет в рамках гарантийных обязательств.

ИСТОЧНИК KP.RU