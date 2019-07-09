2019-07-09T14:06:12+03:00
Происшествия

В Волгограде управляющая компания украла у жильцов 2,3 миллиона рублей

Деньги, предназначенные на оплату тепла, ушли подставной фирме
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Деньги похитили еще в 2015-м, но вскрылось мошенничество только сейчас.Деньги похитили еще в 2015-м, но вскрылось мошенничество только сейчас.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Волгограде сотрудники прокуратуры вместе с коллегами из волгоградского УЭБиПК раскрыли крупную махинацию, которую провернула одна из городских управляющих компаний. Эта УК украла у жильцов ни много ни мало, а 2,3 миллиона рублей. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в областной прокуратуре.

Как установила прокурорская проверка, в октябре 2015-го эта управляющая компания перевела некой коммерческой фирме вышеуказанную сумму. А деньги эти, между прочим, предназначались для МУП «ВКХ» за поставленную тепловую энергию. Директор оправдывался, мол, перечислил деньги фирме, так как об этом попросили непосредственно в «ВКХ». Утверждал, что даже письмо ему соответствующее присылали. Но, как показала проверка, никакого письма от МУПа не было. А фирму специально открыли на подставное лицо, чтобы «увести» туда миллионы.

- По данному факту заведено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Расследованием занимаются сотрудники СУ УМВД России по Волгограду. Прокуратура следить за ходом расследования, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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