В Астрахани за убийство таксиста судят футболиста из Дагестана

СЕГОДНЯ 13:41 2019-07-09T13:41:50+03:00

Спортсмен зарезал таксиста на проселочной дороге, выбросил тело старика, а на его машине уехал в Хасавюрт. Фото СУ СК по Астраханской области.

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23-летнему парню из Дагестана пророчили футбольное будущее, а он оказался убийцей, и теперь он построит только карьеру зэка. Это он жестоко убил 78-летнего таксиста.

Напомним, случилось это в ноябре 2018-го. В полицию пришла супруга пожилого таксиста с заявлением о пропаже. Муж уехал таксовать и не вернулся. Когда поиски не принесли результата, следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». А позже нашли его машину… в дагестанском городе Хасавюрт.

Через 10 дней нашли и убийцу. Как установили следователи СУ СК по региону, дагестанец был в Астрахани на просмотре в ФК «Звезда». Но там, видимо, не приглянулся, потому решил уехать домой в Хасавюрт. Вот только денег на обратную дорогу у футболиста не было. Тогда он и пошел на этот коварный план.

Парень попросил таксиста подвезти его до поселка Комсомольский в Калмыкии, где он, якобы планировал пересесть на автобус до Хасавюрта. По пути водитель свернул на проселочную дорогу к селу Алгазы Икрянинского района, тут то дагестанец и напал на пенсионера.

- Парень нанес не менее 10 ударов ножом в область шеи и туловища таксиста, после чего сбросил тело в камыши, а затем скрылся с места преступления на автомобиле потерпевшего, похитив имущество на общую сумму более 288 тысяч рублей, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

На данный момент следователи собрали достаточно улик, подтверждающих вину дагестанца. Дело передали в суд.

Футболист задержан за убийство таксиста в Астрахани.

ИСТОЧНИК KP.RU