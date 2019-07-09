В Астрахани поймали волгоградца, который от скуки «заминировал» рынок

СЕГОДНЯ 13:14 2019-07-09T13:15:10+03:00

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В Астрахани на скамье подсудимых оказался 28-летний волгоградец. Он уже и ранее шесть раз привлекался за кражи, грабежи и угоны, а теперь к этому «послужному списку» добавится еще и срок за ложное сообщение о теракте.

Оказалось, что это именно он «заминировал» рынок в Волгограде. Было это 25 января.

- Молодой человек пил всю ночь, сначала в компаниях, затем в одиночку, а глубокой ночью его не пустили в кафе из-за неподобающего вида. В 5 утра он позвонил в полицию и сообщил о бомбе на одном из рынков Волгограда. Полицейские, естественно, проверили рынок, но угроз не обнаружили. В тот же день оперативники полиции вместе с сотрудниками УФСБ России по Астраханской области вычислили и задержали «лжеминера»,- сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области. - Волгоградец отрицать свою вину не стал, пояснив, что, мол, напился, ему под утро стало скучно и он решил пошутить.

Кстати, полиция установила, что этот «шутник» причастен еще к одному преступлению: это он украл у знакомого два мобильных телефона после совместного распития спиртного. Так что теперь его будут судить по двум статьям сразу.

ИСТОЧНИК KP.RU