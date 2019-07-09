2019-07-09T13:15:10+03:00
Происшествия

В Астрахани поймали волгоградца, который от скуки «заминировал» рынок

Теперь этого лжеминера отправят за решетку
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Астрахани на скамье подсудимых оказался 28-летний волгоградец. Он уже и ранее шесть раз привлекался за кражи, грабежи и угоны, а теперь к этому «послужному списку» добавится еще и срок за ложное сообщение о теракте.

Оказалось, что это именно он «заминировал» рынок в Волгограде. Было это 25 января.

- Молодой человек пил всю ночь, сначала в компаниях, затем в одиночку, а глубокой ночью его не пустили в кафе из-за неподобающего вида. В 5 утра он позвонил в полицию и сообщил о бомбе на одном из рынков Волгограда. Полицейские, естественно, проверили рынок, но угроз не обнаружили. В тот же день оперативники полиции вместе с сотрудниками УФСБ России по Астраханской области вычислили и задержали «лжеминера»,- сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области. - Волгоградец отрицать свою вину не стал, пояснив, что, мол, напился, ему под утро стало скучно и он решил пошутить.

Кстати, полиция установила, что этот «шутник» причастен еще к одному преступлению: это он украл у знакомого два мобильных телефона после совместного распития спиртного. Так что теперь его будут судить по двум статьям сразу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На двух улицах Дзержинского района уложили новый асфальт
В Волгограде управляющая компания украла у жильцов 2,3 миллиона рублей
В Астрахани за убийство таксиста судят футболиста из Дагестана
Полиция Волгограда ищет аферистку-целительницу по фотороботу
На пожаре в Волжском пострадала семья с ребенком
Волгоградец проведет в колонии два года за сэкономленные 17,5 миллионов рублей налогов
Дождались: в Волгограде дольщикам сдали первый дом в проблемном ЖК
В Волгограде директор стройфирмы задолжал работникам более 200 тысяч рублей
Астраханца, который изрезал ножом любимую девушку, отправили в колонию на 10 лет
Под Волгоградом водитель-пенсионер чуть не убил бабушку забором
На Волгоград движется ураган с ливнем и градом
В Волгограде ищут грабителя, пытавшегося украсть кассу в магазине
Правительство передало землю возле ВолГУ под детскую больницу
В Волгограде сына Михаила Музраева судят за неповиновение сотрудникам ФСБ
В Астрахани судмеэксперт продавал похоронной фирме списки умерших
В Волгограде наказали фирмы, где люди годами работали под видом стажеров
В волгоградских сосисках нашли опасные антибиотики, камедь и крахмал
В Волгограде судят таджиков, у которых нашли 150 свертков с героином
Волгоградцев просят помочь в поисках водителя, сбившего пешехода
В Волгограде иномарок меньше, чем в других мегаполисах России
Под Волгоградом два малолетних уголовника сбежали из спецшколы и угнали две машины
Беременную астраханку поймали на сбыте убийственной «синтетики»
Мостовой переход через Волжскую ГЭС закрыли для большегрузов
Под Астраханью при загадочных обстоятельствах утонул трехлетний ребенок
Лариса Долина поздравит Волжский с юбилеем за два миллиона рублей
По требованию астраханцев на Волжской ГЭС сохранят повышенные сбросы воды в Волгу