Полиция Волгограда ищет аферистку-целительницу по фотороботу

СЕГОДНЯ 12:55 2019-07-09T12:59:17+03:00

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В последнее время в Волгограде активизировались лжецелительницы, которые под предлогом снятия порчи крадут деньги у доверчивых волгоградок. Чаще всего на удочку этих мошенниц попадаются пенсионерки. Вот вчера, 8 июля, одна такая «шаманка» обворовала 75-летнюю старушку.

К пожилой женщине на улице Елецкой подошли две неизвестные. Незнакомки с ходу заявили, что на бабушке лежит порча, и предложили бесплатно ее снять. Только вот для ритуала попросили отдать им в руки все деньги и драгоценности.

- Бабушка отдала мошенницам 65 тысяч рублей и 9 золотых украшений. Завернув деньги и украшения в платок, мошенницы, проведя некоторые манипуляции над свертком, вернули его и наставляли не открывать определенное время, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Конечно же, чуда не случилось: здоровье у бабушки не улучшилось, а в платке вместо денег волгоградка обнаружила нарезанную газету и бижутерию.

Экспертам – криминалистам удалось составить фоторобот одной из «целительниц».

Если вы узнали эту женщину, сообщите в полицию.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Разыскивается: женщина славянской внешности, на вид 40 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы средней длины (каре) каштанового цвета. Была одета: кофта белого цвета, серая юбка средней длины.

Приметы второй подозреваемой: женщина славянской внешности, на вид 25 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы средней длины (каре) темного цвета. Была одета: кофта белого цвета, темная юбка средней длины.

- Если вам знакомы личности разыскиваемых, просьба сообщить в полицию по телефонам 02 или 93-21-11, - просят в полиции. - Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU