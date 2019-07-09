2019-07-09T12:37:36+03:00
Происшествия

На пожаре в Волжском пострадала семья с ребенком

Мужчину увезли с места ЧП с ожогами
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Утром 9 июля в двухэтажном доме по улице 19 Партсъезда в Волжском Волгоградской области вспыхнул пожар. Огонь разгорелся в одной из квартир, где проживала семья с маленьким ребенком. Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчерам МЧС в 09.45.

- Когда пожарные расчеты прибыли на место происшествия огнем уже было охвачено десять квадратных метров площади. Горели домашние вещи в одной из квартир. К месту ЧП были стянуты пожарные расчеты 13-й и 32-й ПСЧ Волжского, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону.

Пожар тушили сорок пять минут. К сожалению, не обошлось без жертв. Женщина и ребенок успели надышаться угарным газом, но их состояние опасений у медиков не вызывает. а вот главу семейства пришлось госпитализировать.

- Мужчина получил сильные ожоги. Его госпитализировали, - уточняют в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты испытательной пожарной лаборатории. Им предстоит выяснить причины пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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