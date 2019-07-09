Волгоградец проведет в колонии два года за сэкономленные 17,5 миллионов рублей налогов

СЕГОДНЯ 12:18 2019-07-09T12:18:53+03:00

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46-летний бизнесмен из Фролово Волгоградской области думал, что налоги государству платить не обязательно, а теперь будет отрабатывать сэкономленные миллионы за решеткой. Его приговорили за сокрытие налогов в особо крупном размере к двум годам колонии общего режима.

Махинации на фирме подсудимого вскрыла налоговая инспекция еще в марте 2018-го. Предприятие задолжало государству 17,5 миллионов рублей. Бизнесмена предупредили об ответственности, но добровольно он оплачивать долг так и не стал. Тогда счета фирмы арестовали. Но и тут ушлый бизнесмен решить обмануть систему.

- Гендиректор поручил бухгалтерам разослать контрагентам письма с просьбой перечислять деньги по договорам на счет другого подконтрольного ему предприятия. Так он сэкономил еще более 9 миллионов рублей на налогах. Еще почти 5,5 миллионов рублей он получил от должника. Но эти деньги перечислили ему на личный банковский счет (в обход арестованных счетов), а чтобы получить средства он оформил договор займа, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Свою вину коммерсант признал лишь частично. Но на решение суда это не повлияло.

ИСТОЧНИК KP.RU