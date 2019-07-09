Дождались: в Волгограде дольщикам сдали первый дом в проблемном ЖК

СЕГОДНЯ 11:53 2019-07-09T11:53:03+03:00

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Этого дня волгоградские дольщики ЖК «Европейский» ждали три года: в этом микрорайоне сдали в эксплуатацию первую многоэтажку. И уже 140 семей готовятся к новоселью.

Напомним, с 2016-го года строительство в этом ЖК было заморожено. Недостроенными оказались 13 многоэтажек, в которые вложили свои деньги 1390 волгоградцев. Все они оказались в числе обманутых дольщиков. Но, к счастью, в прошлом году областные власти смогли договориться со «Сбербанком», чтобы освободить залоговые площади и снять арест с земельных участков стройплощадки. Нашли нового застройщика и строительство высоток возобновили.

Сегодня, 9 июля, на встрече с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым дольщики уже не кричали о помощи, а просили о развитии инфраструктуры в их микрорайоне. Губернатор поручил профильным ведомствам проработать вопросы возведения новой школы на 800 мест, и обеспечения местами в детских садах, доступности медпомощи.

- Первый дом сдали, на очереди до конца года еще три. 450 человек получат жилье. Мы бросать никого не будем - составлен план работ; средства, которые запланированы, прежде всего, для поддержки вас - огромны. То, что мы достроим, - не сомневайтесь, - заверил Бочаров дольщиков.

Напомним, что на застройщика ЖК «Европейский» завели уголовное дело за злоупотребление полномочиями. Он «увел» 600 миллионов рублей дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU